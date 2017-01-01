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Bozçelik'ten Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Van il temsilciliğine ziyaret



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Van il temsilcisi Hamiyet Erez Koç'u ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Van il temsilcisi Hamiyet Erez Koç'u ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdürü Seyfi Bozçelik, şehit ailelerin sorunlarının tespiti, eğitim çağındaki şehit çocukların eğitim sorunları, çözüm önerileri ve ailelere verilecek psiko-sosyal destek çalışmaları değerlendirildi. Ardından eğitim için etüt projesinde ortak çalışma kararı alındı. Ziyarette Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Meryemnur Çelik ile Kübra Arslan'da hazır bulundu.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.05.2017 16:29:41 TSI

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