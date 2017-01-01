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Yeşilyurt Belediyesi öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Çanakkale Zaferi ruhunun en iyi şekilde anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli konferanslar, kültürel etkinlikler düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi, 102 yıl önce büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale'deki şehitlikler ve tarihi mekanların yakından tanınması adına öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor.

Yeşilyurt'tan Çanakkale'ye adı altında geleneksel hale getirilen gezi programı ile bu yılda Başkan Hacı Uğur Polat'ın talimatıyla 20 ayrı kafile halinde bin 1 öğrenci tarihi mekanları gezecek. Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binası önünde düzenlenen törenle ilk kafileler, dualar ve Çanakkale türküleriyle uğurlandı. Burada ilk olarak konuşan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Yeşilyurt Belediyesince düzenlenen Çanakkale gezisine katılanlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Yeşilyurt Belediyesinin sosyal ve kültürel Belediyecilik hizmetleri noktasında başarılı çalışmaların altına imza attığını dile getiren Kerem Yıldırım, "Gençliğimiz geleceğimizdir, geleceğimizin güçlü olması içinde tek yol, geçmişle kurulacak sağlam bağlardır. Çanakkale'de bu vatanın bağımsızlığı için şehit düşen atalarımızın göstermiş olduğu kahramanlıkları, bizim için yapmış oldukları fedakarlıkları bu gezi vesilesiyle öğrencilerimiz yakından görmüş olacaklar."diye konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl başlattıkları Çanakkale'ye gezi programlarının geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Polat, "Bu yıl bin 1 öğrencimizi 20 ayrı kafile halinde Çanakkale'ye göndereceğiz. İlk kafilelerimizi gönderiyoruz. Çanakkale ruhu ve bilincinin sadece okuyarak veya sözlü anlatımlarla anlaşılmasının yeterli olmayacağı, o heyecanı ve ruhu yerinde yaşamanın daha doğru olacağı kanaatinden yola çıkarak bu geziyi tertip ettik. Bizim amacımız, Çanakkale destanın yazıldığı yerleri herkesin görmesi ve o havayı teneffüs etmesidir. Çanakkale'ye uğurladığımız öğrencilerimiz Çanakkale şehitlikleri ve şehrin tarihi yerlerini ziyaret edip, tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan savaşın geçtiği yerleri görme imkanına kavuşacaklar" dedi.

"Çanakkale tarihi şuurumuzdur"

Geziye katılan öğrencilerin ilk önce Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu Bursa kentindeki tarihi mekanları gezeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat, "Öğrencilerimiz Bursa'daki geziden sonra Çanakkale'ye geçecekler. Çanakkale bizim için tarih şuurudur. Onurlu ve asil bir ecdadın torunları olarak Çanakkale ruhunu, o sarsılmaz iman gücünü iç dünyamızda ve hayatımızda bifiil yaşayarak, hissederek bu duygularla hareket etmeliyiz." İfadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise geziye katılacak olan öğrencilerin kahraman ecdadımızın bıraktığı izlere yakından şahit olacaklarını belirterek "Türkiye'de yaşayan, bu toprakların evladı olan her gencin mutlaka görmesi gereken yerdir Çanakkale. Çanakkale ruhu bizim hayatımıza, bakış açılarımıza ve geleceğimize yön veriyor. Çanakkale ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için bize temel düşünceler aşılar. Bursa ve Çanakkale sokaklarında yürüdüğünüz zaman bize bir şeyler fısıldar, bize duygu verir, enerji verir, şuur aşılar" dedi.

Öğrenciler dualarla uğurlandılar

Konuşmaların ardından öğrencileri taşıyan otobüsler okunan dualar ve Çanakkale türküleriyle Malatya'dan ayrıldılar. Her otobüste Yeşilyurt Belediyesinden bir yetkili ile bir öğretmen bulunuyor.

1001 öğrenci Çanakkale'de tarihi ruhu yaşayacak

Geziye katılan öğrenciler, rehber eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Mecidiye Tabyası, Koca Seyit, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Köyü, Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü ve Müzesi, Ezineli Yahya Çavuş, Anzak Köyü, Albayrak Sırtı, Kanlısırt, Kırmızısırt, Bomba Sırtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Bigalı Köyü Atatürk Evi gibi tarihi atmosfere sahip yerleri ziyaret edecek. 1001 öğrenci, Çanakkale'nin tarihi güzelliklerini ve şehitliklerini gezme fırsatı bulacak.

(CÖ-SD-Y)



01.05.2017 16:33:54 TSI

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