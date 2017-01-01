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Nazilli Belediyesinin mutlu günü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan'ın oğlu Aykut Özkan, Birsel-Önder Altan'ın kızları Melike Altan ile hayatını birleştirdi.

Düğünde genç çiftlerin nikah şahitliğini ise Nazilli'nin yeni ve eski belediye başkanları yaptı. Genç çiftleri sevenleri de mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim-Zehra Özkan ve Önder-Birsel Altan, çocukları Aykut ve Melike'nin düğün töreninde konukları ile tek tek ilgilendi. Mutlu çiftin nikah şahitliğini Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli eski Belediye Başkanlarından Esat Ergüler ve iş adamı İbrahim Sarıoğlu yaptı. Evlendirme memuru Emine Erol'un sorusuna yüksek sesle "Evet" diyerek evliliklerine ilk adımı atmış oldu. Davetlilerde çifti uzun süre alkışladı.

Düğünde Piyanist Gökhan ve grubunun söylediği şarkılarla eğlenen Melike ve Aykut çifti ve davetliler, gece boyunca eğlenerek çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Nazilli Arslanlı Mahallesinde bulunan kır düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli eski Belediye Başkanı Esat Ergüler, meclis üyeleri, iş adamları, belediye çalışanları, aile yakınları ile siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

(AS-MB-Y)



01.05.2017 16:35:59 TSI

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