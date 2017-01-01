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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:31
Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu

DİYARBAKIR (İHA) - Kadın Futbol 2. Lig play-off serisi son maçında, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını Büşra ve Nuresa'nın golleriyle 2-1 kazanan Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk ipini göğüsledi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan takımlarını tebrik ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Amedspor sevdalılarının göğsünü kabartan, armamıza yakışır şekilde mücadele eden kızlarımızla gurur duyuyoruz" denildi.
Öte yandan Spor Toto 3. Lig Takımlarından Diyarbekirspor, Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımının elde ettiği başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımladı.
(İHA-MP-Y)

01.05.2017 16:40:42 TSI
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