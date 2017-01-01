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Alanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı.

Kutlama programı Kuyularönü Camii önünde oluşturulan kortejle başladı. Korteje Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emek Partisi, Eğitim-Sen, Haziran Hareketi, KESK, Devrimci Turizm İşçileri Derneği ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuyularönü Camii önünden sloganlarla yürümeye başlayan kortej, İskele meydanındaki şelale önünde oluşturulan kutlama alanına geldiler. Alanı dolduran kalabalık 1977 yılı 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından üzerlerinde işçi haklarıyla ilgili yazılar bulunan döviz ve pankartlarla bayraklar taşıyan katılımcılar halay çektiler ve alandaki sahnede Grup Çello'nun seslendirdiği şarkılarla coştular. Halaylar çekip, şarkılar söyleyen grup yaklaşık 1 saat süren kutlamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



01.05.2017 16:43:56 TSI

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