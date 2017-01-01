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Bayramiç'in Coğrafi İşaretli Ürünleri zirvede tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Ankara'da gerçekleştirilen iki günlük 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesin'de Bayramiç Ziraat Odası Çanakkale Ticaret Borsası İle birlikte yörenin ürünlerini tanıttı.

28-29 Nisan tarihlerinde Ankara Ticaret Kongre Merkezinde ilk kez gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılan Çanakkale Ticaret Borsası ve Bayramiç Ziraat Odası etkinlikte ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Çanakkale'de 3 tane coğrafi işaretli ürünün bulunduğunu, bu ürünlerin 2 tanesinin Bayramiç'te olduğunu, yine 1 ürünün Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine aday olduğunu belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Türkiye'nin 9 adet ürün müracaatının olduğunu, Avrupa'da 2 ürün tescil aldığını, geriye kalan yedi ürün inceleme aşamasında olduğunun altını çizdi. Pehlivan, "Bayramiç Beyazı incelemesi bittiğinde Türkiye de 3'üncü, Şehitler Diyarı Çanakkale ve ilçemizde ise 1'inci olacaktır" dedi.

(GD)



01.05.2017 16:55:35 TSI

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