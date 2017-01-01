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Ülkücü işçiler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'teki ülkücü işçiler, birlik ve beraberlik gecesinde bir araya gelerek, 1 Mayıs'u kutladı.

Gaziantep Ülkücü İşçiler Derneği tarafından Şehit kamil kültü ve Kongre Merkezinde birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. ÜİD Gaziantep İl Başkanı Ökkeş Şentürk, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak başladığı konuşmasına işçilerin sorunlarını anlatarak devam etti. Şentürk, "İşçilerin bir yığın sorunu varken, asgari ücretle geçinemez, evine ekmek götüremezken bazıları görmemezlikten, duymamazlıktan geliyor" diye konuştu. ÜİD Genel Başkanı Hakan Kandemir ise düzenlenen geceden duyduğu memnuniyeti dile getirerek taşeron sorununu yeniden gündeme taşıdı. Kandemir, Türk işçisinin millet ve devlet nezdinde yeri doldurulamayacak önem ve kıymetinin bulunduğunu söyledi.

Geceye, Ülkücü İşçiler Genel Başkanı Hakan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kayabaşı, Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, ÜİD Güneydoğu Anadolu Şube Başkanı Süleyman Aslan, Gaziantep ÜİD İl Başkanı Ökkeş Şentürk, Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, Adıyaman ÜİD Başkanı, Osmaniye ÜİD Başkanı Murat Kumcu, MHP Kadın Kolları Başkanı, yöneticiler, ilçe başkanları, çok sayıda işçi ve ülkücü katıldı.

(SD-Y)



01.05.2017 17:05:27 TSI

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