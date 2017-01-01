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Sakarya ihracatta 7'inci oldu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul Sakarya'nın ihracatının Nisan ayında yüzde 179,3 arttığını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu. Atılım yılı ilan edilen 2017 yılının ilk 4 ayında yüzde 6,7'lik ihracat artışı yakalanırken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Sakarya Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179,3 artış kaydederek 406 milyon 286 bin dolar ile ihracatçı iller sıralamasında, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7'inci il olarak yer aldı. Sakarya geçtiğimiz yıl Nisan ayında 145,5 milyon dolar ihracatla aynı sıralamada 9'uncu sırada yer alıyordu. Sakarya ihracatı ilk 4 aylık dönemde 1,7 milyar dolara ulaşırken, Sakarya söz konusu dönemdeki ihracat artışı ile ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmiş oldu.

Dikkat çeken Nisan ayı ihracat başarısı ile ilgili konuşan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, ihracat başarısında pay sahibi olan sanayicilere teşekkür etti. İhracat hedeflerine daha kısa sürede ulaşacaklarına olan inancını paylaşan Kösemusul, "Sakarya olarak kaliteli eğitim, nitelikli istihdam, katma değerli güçlü üretim için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar ihracat artışlarını da beraberinde getirecektir. Sakarya'mızın bu alanlardaki başarıları yatırımcıları da şehrimize çekerken, mevcut değerlerimiz de üretimlerini artırıyor ve ihracat başarısına yüksek oranda katkı yapıyor. Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle nitelikli istihdam noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İnşallah daha iyi olacağız. Milli üretimler ve otomotiv şehri Sakarya hedefimiz doğrultusunda her geçen gün daha çok çalışacak, ihracatçı iller sıralamasında ilk 5 il arasında daimi yer alma hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

(RŞ-GY-Y)



01.05.2017 17:05:56 TSI

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