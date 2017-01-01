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Toroslar'da İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi işçileri, 1 Mayıs İşçi Bayramını Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın katılımıyla piknik havasında coşkuyla kutladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Toroslar Belediyesi tarafından Karaisalı Mahallesi'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 400 işçinin aileleriyle birlikte katıldığı etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'da katılarak işçilerle birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti. İşçilerin coşkusuna ortak olan Tuna, burada yaptığı konuşmada, "İşçilerin altın teri kurumadan emeklerini alması bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle burada işçi kardeşlerimizin her zaman haklarının yanındayız" dedi.

İşçilerin bayramını kutlayan Tuna, daha sonra hazırlanan kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan yemekleri kendi elleriyle çalışanlara dağıttı. Hamit Tuna'yı etkinlik alanına gelişinde Karaisalı Mahalle Muhtarı Musa Yılmaz çiçeklerle karşıladı. Piknik havasında devam eden etkinlikte belediye işçileri gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

(HSK-Y)



01.05.2017 17:06:32 TSI

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