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Afad'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında bu yıl ilde üç aylık proje dahilinde tüm okullara eğitim programlandı. Bu kapsamda Alparslan YİBO Ortaokulu, Kız Merkez İmam Hatip Ortaokulu, 1071 Melikşah Ortaokulu, Yaygın Ortaokulu ve Yeşilce Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine afet ve acil durumlara karşı hazırlamak amacıyla deprem, yangın ve tahliye konularını içeren 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Eğitimde, AFAD'ın tanıtımı, afet ve acil durumlar, afet ve acil durumların türleri, afetlerin insanlar ve ülkemize olan etkileri, yaşam çevremizdeki risklere karşı alınması gereken önlemler, ailelerin ve öğrencilerimizin afetler sırasında doğru davranış şekilleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Olası bir depremde hareket tarzı ve bina tahliyesinin nasıl yapılacağı anlatılmış ve Tahliye tatbikatı ile eğitimlerimiz tamamlandı.

(EKİP-ŞAK-Y)



01.05.2017 17:12:59 TSI

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