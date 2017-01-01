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TRT FM 90'ıncı yılda 90 yayın otobüsü Erzurum'da



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) radyolarının, 90'ıncı yılı kutlamaları kapsamında kesintisiz 90 saat yayın yapan tanıtım otobüsü Erzurum'a geldi.

TRT FM kanalından canlı olarak yayınlanan '90. Yılda 90 Saat' adlı program kapsamında tanıtım otobüsü gece gündüz yoluna devam ediyor. Diyarbakır'dan sonra ki durağı Erzurum olan canlı yayın otobüsünü Erzurum'da TRT Erzurum Radyo Müdür'ü İsmail Bingöl canlı yayında devraldı. Proje bittiği zaman rekor kırılacağını ifade eden TRT Erzurum Radyo Müdür'ü İsmail Bingöl, "TRT radyo olarak 90'ıncı yılında TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın katkılarıyla böyle bir proje oluşturduk. 90 saatte90 yayın diye 5 Mayıs 1927'de Türkiye'de ilk radyonun sesi çıkmaya başladı. Bunun için böyle bir proje oluşturduk. Bu otobüsün stüdyo haline dönüştürülmesinde TRT FM bundan canlı yayın yapmaya başladı. Ankara'dan yola çıktı. Daha sonra Diyarbakır'a geldi oradan da Erzurum'a geldi. Bu arada sürekli canlı yayın verildi. İlk defa gerçekleşen bir şey, sanırım dünyada da ilk defa olan bir şeydir. Bittiğinde rekor bir yayıncılık olacağına inanıyorum. Otobüsü kazasız belasız buraya kadar getirdik. Buradan da benimde dahil olduğum bir ekip ile Trabzon'a göndereceğiz." dedi.

TRT FM canlı yayın tanıtım otobüsü Erzurum'dan sonra Trabzon'a hareket edecek.

(SK-AA-Y)



01.05.2017 17:13:07 TSI

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