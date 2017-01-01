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Vali Erin köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:06
Vali Erin köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu
Vali Erin köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Merkez Köy ve Mahalle Muhtarıyla bir araya araya gelerek, kırsal kesimin sorunlarını dinledi.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Yardımcıları Onur Kökçü, Yusuf Özdemir, Ayhan Akpay, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile merkez köy ve mahalle muhtarı katıldı. Gerçekleşen toplantıda muhtarlar sorun ve taleplerini aktardı. Kurum müdürleri tarafından notların alınarak taleplerin yerine getirilmesi konusunda Vali Erin, bizzat kendisinin de konunun takipçisi olacağını belirtti. Merkeze bağlı birçok köy ve mahalle muhtarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, "Kırsal kesime yönelik bugüne kadar çok önemli hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Köylerimize yönelik eksiklikleri de gözden geçirerek, bu eksiklikleri hızlı bir şekilde gidereceğiz. İş sezonunun başlamasıyla birlikte eksik kalan hizmetlerin de çok hızlı bir şekilde kırsala yansıdığını göreceksiniz. Kırsala hizmeti götürürken köyler arasında herhangi bir ayrım veya farklı bir muamele yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın hepsi bizim nazarımızda aynı değerde ve kıymettedir. Kırsal kesimde öncelikleri belirleyerek, çalışmalarımızı buna göre planlayacağız" dedi. İl Özel İdaresine yeni alınan araçlarla merkeze bağlı grup köy yolları ve ilçelerde tespit edilen köylerde belli bir plan çerçevesinde çöp toplanmasına bu yıl başlanacağını hatırlatan Vali Erin, "Bu yıl içerisinde köylerimizi ve mezralarımızı daha dayanıklı ve sağlam olan beton asfaltla tanıştıracağız. Adıyaman'da bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun. Çok şükür devletimiz çok güçlü. Önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar kaynağımız da paramız da var. 10 yıl öncesine kıyaslama yaptığımızda Adıyaman'ın 449 köyü ile 542 tane mezrasında neredeyse asfaltın gitmediği ve içme suyunun olmadığı yerleşim birimimiz kalmamıştır" ifadelerini kullandı. Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda köy muhtarları kırsal kesimde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıları kurum amirlerine yönelterek problemlerini dile getirdi. Kurum amirleri de kırsal kesimde yaşanan problemlerin gereğini yapmak üzere tek tek not aldı. Toplantı sonunda, Adıyaman'a kazandırdığı birçok eserle hayra vesile olan hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından Sümerevler Mahallesinde yapılacak olan 16 derslikli ilkokulun protokolü, Vali Abdullah Erin ve Yıldırım Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım arasında imzalandı.
Vali Abdullah Erin, Adıyaman'da daha önceden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, okul, cami, taziye evi, Polis Karakolu, Sağlık Ocağı yapan hayırsever Abuzer Yıldırım'a Sümerevler Mahallesinde yapacağı 16 derslikli İlkokul ve eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

01.05.2017 17:15:05 TSI
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