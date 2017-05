YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tariş Başkanı Cahit Çetin; "Üretici birliğine sahip çıkmalı"

Tariş Başkanı Cahit Çetin; "Üretici birliğine sahip çıkmalı"



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan 153 No'lu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret eden TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Başkanı Cahit Çetin, ortakların yüksek fiyat politikasıyla korunamayacağını söyledi. Ziyarette Cahit Çetin ile bir araya gelen Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de zeytinyağı üretiminde çitanın yükseltilerek kalitenin arttırılmasını istedi.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Cahit Çetin, zeytin ve zeytinyağı üreticisinin yüksek fiyat politikasıyla korunamayacağını belirterek üreticileri birliğe sahip çıkmaya çağırdı. Cahit Çetin ve beraberindeki TARİŞ yöneticilerini ziyaret eden MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de zeytinyağı üretiminde kalitenin artırılmasını istedi.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Cahit Çetin ve Birliğin yönetim kurulu üyeleri, 153 No'lu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında TARİŞ Milas Kooperatif Başkanı Kamil Gül, zeytinyağı üretiminde kaliteyi arttırmak için fabrikaya sürekli yatırım yaptıklarını anlatarak "Biz gerekli yatırımları yapıyoruz. Her türlü fedakarlığa katlanıyoruz. Bütün zeytin üreticilerimizi birliğimize bağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bizi üzen, üreticinin bize sıktırdığı zeytinyağını dışarıya vermesi. Birliğimiz bize destek verirse yağımız dışarı gitmez" dedi.

TARİŞ Birlik Başkanı Cahit Çetin de konuşmasında tüketiciye saygı duyduklarını ve her yörenin kendi lezzetini öne çıkarmaya çalıştıklarını anlatarak "Milas bölgesinin zeytinyağını üreticiye sunabilmek için de Milas adıyla zeytinyağı ürettik" dedi. Üreticiyi korumak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Cahit Çetin "Üreticimizin durumunu iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Üretici elindeki zeytinyağını alacak kişi çok ise dışarıya götürüyor. Alıcı bulamaz ise TARİŞ'e getiriyor. Bu doğru değil. Öncelikle ortaklarımızda, üreticilerimizde bir aidiyet duygusunun gelişmesi gerekiyor. Üretici kooperatifine sahip çıkmalı" dedi. Karaburun örneğini veren Cahit Çetin "Karaburun'da TARİŞ var iken, zeytinyağı fabrikaları yağ sıkımında yüzde 8 ondalık alıyorlardı. Fakat üretici TARİŞ'e sahip çıkmayınca kooperatif kapandı. Ondan sonra da şahıs fabrikaları yüzde 16 ondalık almaya başladılar. Üretici o zaman işin farkına varıp ağlamaya başladı. Fakat geçti artık, bir daha geri dönüş olmaz. Üreticiler bu örneği çok iyi düşünmeli ve birliklerimize sahip çıkmalı. Ortağımızı koruyalım, kollayalım, fakat birliğimizi daha çok koruyalım. Yüksek fiyat politikası uygulayarak üreticimizi korumuş olmayız" diye konuştu.

Milas TARİŞ'in çalışmalarından da övgüyle söz eden Cahit Çetin "Zeytinyağında ilk modern tesis kurulumunu Ayvalık yaptı. İkincisi Milas'ta kuruldu. Portif ile taşıma yapmaya ilk defa Milas başladı. Böylece işi hızlandırmada öncülük etti. Milas, her zaman yenilikleri yakından takip ediyor" dedi.

MİTSO'nun çalışmalarını, zeytin ve zeytinyağına verdiği önemi ve Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınmasını yakından takip ettiklerini anlatan Cahit Çetin, zeytin ve zeytinyağına verdikleri önem nedeniyle Reşit Özer'e teşekkür etti.

Öte yandan TARİŞ'in Milas Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifini ziyareti nedeniyle Cahit Çetin ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret eden MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer kendilerini Milas'ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Reşit Özer, MİTSO olarak zeytin ve zeytinyağı konusunda yaptıkları çalışmaları anlatarak "Zeytinyağında kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Bunun gayreti içindeyiz. TARİŞ'den de zeytinyağı üretiminde çitayı yükselterek kaliteyi arttırmalıyız. Kaliteli üretimi arttırabilirsek dünya ile rekabet edebiliriz. İhracatı ancak kaliteli üretimle arttırabiliriz. En büyük zeytinyağı üreticisi TARİŞ olduğu için bu konuda sizlere de çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

(ÇP-MB-E)



01.05.2017 17:16:22 TSI

NNNN