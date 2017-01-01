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Çorum'da 1 Mayıs kutlamaları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:16
Çorum'da 1 Mayıs kutlamaları
Çorum'da 1 Mayıs kutlamaları

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında organize edilen yürüyüş, Pirbaba Parkı'ndan başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe KESK, DİSK, CHP, Emep Partisi, Birleşik Haziran Hareketi, Halkevleri üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Gazi Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Hürriyet meydanında sona erdi.
Tüm dünyada emekçiler hak ve özgürlükler için hep birlikte sesini yükselttiğini dile getiren Kesk dönem sözcüsü Nevzat Veldet, "Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerimizi haykırıyoruz. 1 Mayısta alanlardan yükselen ses, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sesi olacaktır. Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güzel cevap olacaktır. Bu ses eşitliğin, özgürlüğün, barışın sesi olacaktır. Bu ses, baskıya direnenlerin, teslim olmayanların sesi olacaktır. Ekmek barış özgürlük için bir araya geldik. Herkese ekmek, siyasal ve ekonomik demokrasi yoluyla özgürlük, adalet temeline dayalı toplumsal barış, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla, ülkede egemen olması için bir araya geldik" dedi.
Göstericiler, konuşmaların ardından müzikler eşliğinde halay çekerek olaysız şekilde dağıldı.
(MMY-BÖ)

01.05.2017 17:25:37 TSI
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