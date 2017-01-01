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Tokat'ta 1 Mayıs'ta piknik alanları doldu taştı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:24
Tokat'ta 1 Mayıs'ta piknik alanları doldu taştı
Tokat'ta 1 Mayıs'ta piknik alanları doldu taştı

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat'ta 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın güneşli bir havaya rast gelmesini fırsat bilen piknikçiler, kendilerini yeşil alanlara attı.
Tokat'ın en büyük piknik alanlarından birisi olan Gümenek Mesire Alanı, 1 Mayıs'ta doldu taştı. Tatil gününe havanın da güzel olması eklenince 7'den 70'e yüzlerce Tokatlı sevdikleriyle birlikte parklara akın etti. Öğretmen Asım Kargı, okulların tatil olması dolayısıyla öğrencilerinin bir piknik planladığını ve bu anlamda güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Öğrencilerden Mustafa Altun ise öğretmenleriyle birlikte eğlenerek güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti. 1 Mayıs'ın güzel bir havaya denk gelmesini değerlendirdiklerini ifade eden Öğretmen Korhan Şahin ise Gümenek parkında ailesi ile birlikte güzel bir gün geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.
(Nİ-UY-

01.05.2017 17:33:23 TSI
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