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Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

- Kutlamada bin 300 polis görev aldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç - Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, DİSK ve KESK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mimarsinan Parkı içerisinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sloganlar atarak kutlama yapılan alana gelen üyeler, arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı. Şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan DİSK ve KESK üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.

Öte yandan, simit satan vatandaşlar ve temizlik işçileri kutlamanın arasında işlerine devam etti.

(AG-TB-Y



01.05.2017 17:53:57 TSI

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