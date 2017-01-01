Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
- Kutlamada bin 300 polis görev aldı
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Ali Göç - Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, DİSK ve KESK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Mimarsinan Parkı içerisinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sloganlar atarak kutlama yapılan alana gelen üyeler, arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı. Şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan DİSK ve KESK üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.
Öte yandan, simit satan vatandaşlar ve temizlik işçileri kutlamanın arasında işlerine devam etti.
(AG-TB-Y
01.05.2017 17:53:57 TSI
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