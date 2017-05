YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de belediye işçileri 1 Mayıs'ı piknik havasında kutladı

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, 2017-2020 dönemini kapsayacak olan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri, 1 Mayıs İşçi Bayramını Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte piknik havasında kutladı.

Mersin'de belediye işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Personel Motivasyon ve Piknik Şöleninde bir araya geldi.

Mersinli Ahmet Stadyumunda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da katıldı. Çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan Kocamaz, " "Mersin gerçekten çok büyük bir alan ve bu büyük alana sizlerle beraber hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıcakkanlı insanların yaşadığı, hoşgörünün, barışın, huzurun ve mutluluğun kenti olan Mersin'de, tüm insanlarımızla birlikte yaşamak ve Mersin'in havasını soluyarak Mersin'i bir yerlere getirmenin gayretini gütmek bize özel haz veriyor. Tabi ki bu kadar geniş bir alanda hizmet vermek, elimizdeki imkanlarla insanlarımızın beklentilerinin tümünü bir anda hayata geçirmek çok çok zor ama her şeye rağmen belediyecilik bir fedakarlık işi, kutsal bir meslek ve o bölgede yaşayan insanlara hizmet etmek onların mutluluğunu artırmak, kentin mahalli müşterek ihtiyaçlarını temin etmek ve o kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak hepimiz için çok çok önemli" dedi.

3 yıldır Mersin'de, 20 yıldır da Tarsus'ta bölge insanına hizmet vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Kocamaz, "Belediyecilikte elbette insanlara fiziki hizmetler vereceksiniz, kentin gereksinimlerini karşılayacaksınız, insanların beklentilerini asgariye indirerek mutlu edeceksiniz. Bize göre en önemlisi kentte insanların barış içerisinde yaşaması, belediyemizde çalışan insanlarımızın da birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşması ve hepsinden önemlisi de vatandaşımızın mutluluğunu her geçen gün arttırmak" diye belirtti.

"Çalışanlarımıza bütçenin yüzde 48'ini ayırıyoruz"

Yasaların belediye çalışanlarının aldığı toplam ücretin bir yıl önceki belediye bütçesinin ancak yüzde 30'unu karşılayabileceğini ve 30'un üzerine çıkılmaması gerektiğini belirten Başkan Kocamaz, buna rağmen çalışanlarına yüzde 48'lik bir bütçe ayırdıklarını ifade etti. Kocamaz, "Dolayısıyla yasanın izin verdiği oranın 18 puan üzerinde bir ücret ödüyoruz

çalışanlarımıza. Bu da vatandaşlara gidecek hizmetin yüzde 18 gibi bir kısmını veremiyoruz demektir, hizmete dönüştüremiyoruz demektir. Ama her şeye rağmen biz çalışanlarımızı mutlu etme gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Mersin'e hizmet, ibadettir"

Mersin'e ve Mersinlilere hizmet etmeyi ibadet olarak gördüğünü belirten Kocamaz, şöyle devam etti; "Biz sizlerle beraber bu ibadeti gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyorsak sizlerle beraber Mersin'e hep birlikte yapıyoruz ve inşallah hedeflediğimiz noktaya da Mersin'i sizlerle beraber getireceğiz. Bu etkinliği bundan sonra geleneksel hale getirmek istiyoruz ve inşallah bundan sonraki 1 Mayıslarda da sizlerle beraber yine bu mekanda bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Bütün düşüncemiz başta belediyemiz içerisinde, Mersinimizde ve ülkemizde birlik ve beraberliği oluşturabilmek."

Çalışanlara yüzde 1+1'lik ek zam sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, etkinlikte çalışanlara bir de sürpriz yaptı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde, 2017-2020 dönemini kapsayacak olan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. Toplu iş sözleşmesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez ve Genel Sekreter Devran Kutlugün arasında imzalandı. İmzalanan sözleşme sonrası hükümet tarafından altışar aylık dilimler halinde seyyanen verilen yüzde 4+4'lük zamma ek olarak yüzde 1+1'lik zam verildi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs'ın coşkusuna ortak olan ve bir bayram havasında kutlama gerçekleşmesini sağlayan Başkan Kocamaz, Türkmen Şenliği yarışmalarında yapılanan geleneksel oyunları da keyifle izledi. Türk geleneğine ait olan yoğurtta altın arama, çuvalla koşma, yumurta taşıma, eşekten düşürme, simit ve elma yeme, halat çekme gibi oyunlar, her daire başkanlığının kendine özel kurduğu ekiplerinin yarışmalarıyla tamamlandı.

