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Tarihi ev, sanat atölyesi oluyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi tarafından Taşbaşı Mahallesi'nde restore edilen iki tarihi binadan biri çocuklar için sanat atölyesine dönüştürülüyor.

Ordu'nun tarihi dokusunu yansıtan yapıları restore ederek milletin hizmetine sunan Altınordu Belediyesi yaptığı çalışmalarla beğeni toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Taşbaşı Mahallesi'nde harabe olan iki tarihi binayı ilk olarak restore eden Altınordu Belediyesi, daha sonra bu iki binadan birisini çocukların el becerilerini geliştirmesi için sanat atölyesine dönüştürdü.

Önümüzdeki günlerde faaliyete girecek olan 'Altınordu Belediyesi Sanat Atölyesi' merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Engin Tekintaş "Geleceğimiz olan çocuklarımız için hayata geçireceğimiz sanat atölyesi tamamen ücretsiz olacak" dedi.



"Türkiye'de ilk olacak"

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacak bu proje sayesinde çocuklarımızın zeka ve el becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Engin Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak bir ilke imza attık. Çocukların el becerilerini geliştirmek için onların zeka ve el becerilerini geliştirilmesi için amaçladığımız bir atölyeyi 2 hafta içinde hizmete sunacağız. Bu projemiz Türkiye'deki belediyeler arasında ilk olma özelliği taşıyor"diye konuştu.



"Sanat atölyesi ücretsiz olacak"

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Sanat atölyesinin tamamen ücretsiz olacağını vurgulayan Başkan Engin Tekintaş " Sosyal sorumluluk projesi dahilinde hayata geçireceğimiz bu proje sayesinde çocuklarımız kendi hayal dünyasını burada el sanatlarına dönüştürecekler. Sanat atölyesinde çocuklarımız toplamda 1 yıl eğitim görecek. Eğitimler el sanatlarının usta öğretmenleri tarafından takip edilecek. Kurs bitiminde hem çocuklarımızın el becerileri geliştirilmiş olacak, hem de kendi hayal dünyalarını sanata yansıtmış olacaklar. Eğitimlerin sonunda çocuklarımıza belge vereceğiz" şeklinde konuştu.

Sanat Atölyesinde ahşap tasarımdan, sanat tasarımına, yağlı boyadan, 3D boyut becerisine kadar bütün çalışmaların olacağını söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak sanata her zaman destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bunun en güzel örneğini bugün burada görüyoruz. İlçemize kazandıracağımız bu önemli eserin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(MAK-MAY-Y)



01.05.2017 18:16:56 TSI

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