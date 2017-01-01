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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif Ersoy Caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bisikletli 11 yaşındaki İbrahim K.'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJP 20 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere yığılan çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(BB-SD-Y)



01.05.2017 18:33:58 TSI

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