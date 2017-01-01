1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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Çorlu'da 1 Mayıs kutlaması

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:41
Çorlu'da 1 Mayıs kutlaması

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı sendika ve siyasi partilerin üyeleri ile işçiler bir araya gelerek 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.
Eski itfaiye kavşağında toplanan gruplar, trafiğe kapatılan Omurtak Caddesi boyunca yürüyerek Atatürk Meydanı'ndaki miting ve kutlama alanına geldiler.
Renkli flamaları ve dövizleri ile yürüyen işçilerin Çorlu'da gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamalarının en küçük katılımcısı ise henüz 16 aylık olan Hatice Asya adlı bebek oldu. Hatice bebek, güzergah boyunca yürüdü ve zaman zaman slogan atan işçileri meraklı gözlerle izledi.
Polis ekiplerinin gerek yürüyüş başlangıç noktasında gerek yürüyüş güzergahında ve gerekse miting alanında üst düzey güvenlik tedbiri aldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında polis kontrol noktasına gelen bir kişi polis ekipleri ile yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da alınan güvenlik önlemlerini yerinde kontrol ederek çalışmaları yakından takip etti.

"1 Mayıs'a temel insan haklarından mahrum olarak giriyoruz"
Atatürk Meydanı'ndaki miting alanında toplanan işçiler adına basın açıklamasını Harb- İş Sendikası İdari Sekreteri Cemal Şener okudu. Şener, "1 Mayıs'a gerek dünyada gerekse ülkemizde emeğe emekçilere yönelik saldırılarla giriyoruz. 1 Mayıs'a şairimizin dediği gibi ekmeğe muhtaç hürriyete muhtaç koşullarda gidiyoruz. 1 Mayıs'a emperyalist devletlerin, doymak bilmez kar hırsı, dünyanın dört bir yanında özellikle de Ortadoğu'da kan ve gözyaşını arttırırken, barış dolu bir dünya özlemiyle giriyoruz. Binlerce insan savaştan kaçmak isterken, göç yollarına düşmüşken en temel insan hak özgürlüklerinden mahrum olarak gidiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından kutlamalara bir süre daha devam edildi. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
(SŞ-ÖZ-Y)

01.05.2017 18:50:38 TSI
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