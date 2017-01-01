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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vali Tuna Meyve Yemekleri festivaline katıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:31
Vali Tuna Meyve Yemekleri festivaline katıldı
Vali Tuna Meyve Yemekleri festivaline katıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Halfeti Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Meyve Yemekleri Festivaline katıldı.
Aralarında karadut, erik, incir ve ayvanın da bulunduğu çok sayıda meyveyle yapılan yemekler Halfeti'ye gelen yerli ve yabancı turistlere ikram edildi. Özellikle Ayva Güveci, Karadutlu Şabut Balığı ve İncir Kavurması tadanların takdirini topladı. Festivalin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Vali Tuna, Şanlıurfa'nın en önemli turizm cazibe merkezlerinin başında Halfeti'nin geldiğini söyleyerek, meyve yemekleriyle ilçede farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Meyve yemeklerinin bölgeye gelen turistlere farklı bir ayrıcalık sunduğunu ve ziyaretçilerin sayısının artışına katkı sunduğunu ifade ederek açıklamasına devam eden Vali Tuna, "Halfeti ilçemiz zaten turizmde belli bir yere gelmiş ve 'slow city" unvanını almış marka bir şehrimiz. Böyle olunca bunun üzerine bir takım yeni şeyleri koyabilmek daha kolay. İlçemiz konum olarak da ulaşılabilir bir durumda. Bölgeye günübirlik ve konaklamak için gelen turist sayısında ciddi artış görülüyor. Buraya gelen turiste ne kadar gösterecek değerimiz varsa gerek doğal gerek gastronomi gerek el sanatlarımız turizme yönelik her türlü malzeme Halfeti'de bulunuyor. Şanlıurfa merkezde de satışını yaptığımız birçok el sanatları ve süs eşyası ürünler yine Halfeti'de özellikle kadınların elinden çıkıyor. Bu manada 2017 senesinin turizmde çok daha iyi bir sene olmasını temenni ediyoruz. Halfeti, Şanlıurfa'nın sahip olduğu turizm değerleri anlamında çok önemli bir yer tutuyor ve bizde bu manada Valilik olarak turizme yönelik kaymakamlık ve belediyelerimizin çalışmalarına daha fazla destek vereceğiz" şeklinde konuştu.
Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak da festivale ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek dünyada fast food ve hızlı yaşamın yükselişine tepki olarak, sakin şehirlerde slow food (yavaş gıda) yerel ve geleneksel gıdaların tüketimine önem verildiğini vurguladı. Halfeti'deki festivalin de bu kapsamda planlandığına dikkati çeken Kaymakam Albayrak, organizasyonun gelecek yıllarda büyüyerek devam ettirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
Albayrak, "Sakin şehirlerin özelliklerinden birisi de slow food olmasıdır, yani biz de bu festivalimizi slow food başlığı altında düzenledik. Önümüzdeki dönemlerde ilçemizde slow food restaurant açarak bu anlamda Halfeti'yi bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyoruz" dedi. Festivale katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna festivalin ardından bir süre tekne kullanarak tekne gezisi sırasında ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdi. Eşi Pervin Tuna ile birlikte Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düzenlenen Meyve Yemekleri Festivaline katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya Kaymakam Şeref Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Orman Su İlşeri 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan eşlik etti.
(AK-SD-Y)

01.05.2017 19:39:55 TSI
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