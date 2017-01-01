1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk usulü kız isteme sahnesini İngilizce oynadılar

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:42
Türk usulü kız isteme sahnesini İngilizce oynadılar

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi İbrahim Süheyla Fen Lisesi (ERFEN) "Erfen English Day" İngilizce dil şenliği düzenledi.
Kdz. Ereğli ERFEN tarafından İngilizce günleri etkinliği düzenlendi. ERFEN öğrencileri derslerde öğrendikleri İngilizceyi düzenlenen etkinlikte uygulamalı olarak konuştu.
Etkinlik kapsamında Türk usulü kız isteme sahnesini İngilizce oynayan öğrenciler, slayt gösterileri, just dans ve karaoke yaparak büyük beğeni topladılar. Okulda yürütülen Uluslararası E-twinning Projesini de anlatan öğrenciler stant açarak Ereğli'nin tarihçesi, yerel kıyafetleri, yöresel yemekleri gibi kültürel değerlerini de İngilizce olarak tanıtarak pratik yaptı.
Öğrenciler derslerde öğrendikleri İngilizceyi düzenlenen etkinlik ile bire bir uygulamalı olarak konuşma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.
ERFEN öğrencileri etkinlik kapsamında Amerikalı George Morales ile konuşarak pratik yapma şansı yakaladı.
(VK-Y)

01.05.2017 19:51:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ Obezite ve Uygulama Araştırma Merkezi'ni ziyaret ettiler
YEREL

BEÜ OBEZİTE VE UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİLER
Fındık üreticileri hastalıkla mücadele ediyor
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİ HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR
Memba kalitesinde su için son etap çalışmaları sürüyor
YEREL

MEMBA KALİTESİNDE SU İÇİN SON ETAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Zonguldak'ta antitank füzesi parçaları ele geçirildi
YEREL

ZONGULDAK'TA ANTİTANK FÜZESİ PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ
Başkan Yılmaz, &quot;Kozlu'nun yükselişi sürüyor&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, "KOZLU'NUN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
FUTBOL

YILLIK ÜCRETİ ŞOKE ETTİ!

 1
  • 2 Kylie Jenner'den cesur paylaşım
  • 3 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 4 "Sen benim en büyük ilham kaynağımsın"