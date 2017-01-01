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Türk usulü kız isteme sahnesini İngilizce oynadılar



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi İbrahim Süheyla Fen Lisesi (ERFEN) "Erfen English Day" İngilizce dil şenliği düzenledi.

Kdz. Ereğli ERFEN tarafından İngilizce günleri etkinliği düzenlendi. ERFEN öğrencileri derslerde öğrendikleri İngilizceyi düzenlenen etkinlikte uygulamalı olarak konuştu.

Etkinlik kapsamında Türk usulü kız isteme sahnesini İngilizce oynayan öğrenciler, slayt gösterileri, just dans ve karaoke yaparak büyük beğeni topladılar. Okulda yürütülen Uluslararası E-twinning Projesini de anlatan öğrenciler stant açarak Ereğli'nin tarihçesi, yerel kıyafetleri, yöresel yemekleri gibi kültürel değerlerini de İngilizce olarak tanıtarak pratik yaptı.

Öğrenciler derslerde öğrendikleri İngilizceyi düzenlenen etkinlik ile bire bir uygulamalı olarak konuşma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

ERFEN öğrencileri etkinlik kapsamında Amerikalı George Morales ile konuşarak pratik yapma şansı yakaladı.

(VK-Y)



01.05.2017 19:51:17 TSI

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