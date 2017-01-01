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Ortaca'da bahar şenliği

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:03
Ortaca'da bahar şenliği
Ortaca'da bahar şenliği

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Bahar Şenliği" yapıldı.
Ortaca Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi'nce 28-30 Nisan'da, bu yıl 1'incisi düzenlenen Bahar Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.
Üç gün süren etkinlik süresince Bursa, Edremit, Manisa, İzmir, Eskişehir, Burdur, Antalya, Mersin'den gelen birçok motosiklet gönüllüsü Dalyan Mahallesi Krater Parkta kamp kurdu.
Dünyaca ünlü caz sanatçıları sahne aldı
Şenlik kapsamında, Pisilis Antik Kenti gezisi yapılırken, müzik çalışmalarına Amerika'da devam eden Ortacalı caz sanatçısı Timuçin Şahin ile müzisyenler Sean Rickman ve Kai Eckhardt sahne aldı.
Etkinliğin ana temasını turizm, tarih, kültür, sanat ve sosyal iletişim konularının oluşturduğunu aktaran Ege Yolcu Motosiklet Grubu Başkanı Nadir Şahin, turistik ve kültürel geziler yaptıklarını ifade etti.
Sarıgerme'de bulunan Pisilis Antik Kenti'ne gezi düzenlediklerini belirten Şahin, "Fethiye Jandarma Motosikletli Ekiplerinin nezaretinde seyir eden motosikletliler, Sarıgerme'de arkeolog ve güvenlik güçlerinin nezaretinde Pisilis Antik Kenti'ni yürüyerek gezdiler. Pisilis'i gezip görebilen en kalabalık gurup olan motorcular, yer altı sarnıçları, sur duvarları, çift katlı evlerin duvar kalıntıları ve asker mezarlarını oluşturan nekropoller arasında yürürken tarihi kentin büyüklüğünden oldukça etkilendi" dedi.
Şenliği gelecek yıllarda da yüksek katılım ile yapmayı planladıklarını söyleyen Şahin şunları kaydetti; "Amerika'dan gelen dünyaca ünlü caz sanatçıları Timuçin Şahin, Sean Rickman ve Kai Eckhardt kamp alanında motorculara 1 saatlik work shop sundular. Şenliğe katılanlar, Krater Park'ta yapılan atölye çalışmasında, evrensel müzik üzerine sanatçılara sorularını yönelttiler. Akşam etkinliğinde ise Timuçin Şahin Trio Caz Grubu, Dalyan Barlar Sokağı'nda halka açık bir konser verdi. Şahin'in çift saplı gitarıyla elektroniklerin birleşmesinden çıkan sesler izleyiciyi oldukça etkiledi. Bas gitarist Kai Eckhardt ve davulcu Sean Rickman'ın soloları ise tek kelimeyle muhteşemdi."
Bahar Şenliği'ne katılan Motorcular ise, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e ve Ege Yolcu Motosiklet Grubu Başkanı Nadir Şahin'e teşekkür ettiklerini dile getirdiler.
(CC-MB-Y)

01.05.2017 21:13:02 TSI
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