Van beşik gibi
- Van'da 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi
VAN (İHA) - Vanın Gevaş ilçesinde 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 20:09 ile 21:47 arasında merkez üssü Gevaş ilçesine bağlı Ilıköy, Yanıkça, Kurutlu ve Akdamar mahalleleri ile Van Gölü'nde 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
(ŞAK-Y)
01.05.2017 22:05:43 TSI
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