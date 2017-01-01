01 MAYIS 2017
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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van beşik gibi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:57
Van beşik gibi
- Van'da 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi

VAN (İHA) - Vanın Gevaş ilçesinde 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 20:09 ile 21:47 arasında merkez üssü Gevaş ilçesine bağlı Ilıköy, Yanıkça, Kurutlu ve Akdamar mahalleleri ile Van Gölü'nde 2 saat içerisinde 4.0 ile 1.5 büyüklüğünde 5 ayrı deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
(ŞAK-Y)

01.05.2017 22:05:43 TSI
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