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Anamur'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:41
Anamur'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
Anamur'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin´in Anamur ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.
Yeni Cumhuriyet Meydanına kortej olarak sırayla Doğan Tekin Başkanlığında Eğitim-Sen, Hamit Durna başkanlığındaki Sağlık Emekçileri Sendikası ve CHP Anamur İlçe Başkanı Ayhan Güven´in öncülüğündeki CHP ile çeşitli gruplar alana giriş yaptı.
Programın meydandaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan bölümüne Belediye Başkanı Mehmet Türe de katıldı. SES Anamur Şube Başkanı Hamit Durna yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca işçi için emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs'ın, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gün olduğunu ifade etti. Kutlamalar, çekilen halaylar ve söylenen türkülerle sona erdi.
(OZC-ÖZ-Y)

01.05.2017 22:50:06 TSI
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