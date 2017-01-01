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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kesimoğlu ve Suavi şehit ailesini ziyaret etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:51
Kesimoğlu ve Suavi şehit ailesini ziyaret etti
Kesimoğlu ve Suavi şehit ailesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve sanatçı Suavi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in ailesini evinde ziyaret etti.
Kesimoğlu ve Suavi, şehit Özüpek anısına oluşturulan odayı ziyaret ederek anı defterini imzaladılar. Kesimoğlu anı defterine, "Göktan şehidim. Biz seni vatan toprağına değil, vatan aşkıyla çarpan yüreklerimize gömdük. Biz seni yaşatamadık ama evinin olduğu sokağa adını verdik, bir de rölyefini diktik. İsmin, kahramanlığın, "Gözüpekliğin'' hepimize rehberlik edecek'' yazdı.
(KA-MEF-Y)

01.05.2017 23:00:09 TSI
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