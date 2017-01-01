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Aydın'da hacı adaylarına hazırlık kursu

02 Mayıs 2017 Salı, 07:58
Aydın'da hacı adaylarına hazırlık kursu
Aydın'da hacı adaylarına hazırlık kursu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın İl Müftülüğü tarafından Aydın il genelindeki tüm hacı adaylarına yönelik hac hazırlık kursları düzenlenecek.
Hac yolculuğuna vatandaşları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak ve hac organizasyonlarında karşılaşılan problemleri en aza indirebilmek için Aydın İl Müftülüğü' nce 16-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında hac hazırlık kursları düzenleneceği bildirildi.
16 Mayıs 2017 Salı günü Aydın il genelindeki tüm hacı adaylarına yönelik kurs düzenlenecek. 17 ve 18 Mayıs 2017 günleri ise düzenlenecek olan hac hazırlık kursları sadece Efeler merkez ilçedeki Hacı adaylarını kapsayacak.
Hac kesin kayıt esnasında Kur'an-ı Kerim öğrenmek istediğini belirten Hacı adaylarının isimleri de bulundukları ilçelerdeki müftülüklere bildirildiği, Kur'an-ı Kerim eğitiminin bu ilçe müftülükleri aracılığıyla verileceği öğrenildi.
(OD-

02.05.2017 08:08:04 TSI
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