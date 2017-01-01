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Travma Rallisi gerçeğini aratmadı

02 Mayıs 2017 Salı, 07:59
Travma Rallisi gerçeğini aratmadı
Travma Rallisi gerçeğini aratmadı

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 3. Tralli Travma Rallisindeki senaryolar gerçeğini aratmadı. Öğrenciler ise en kısa sürede en iyi müdahaleyi yapıp en iyi puanı almaya çalıştı.

ADÜ Merkez kampüs alanında gerçekleştirilen 3. Tralli Travma Rallisi 5 etaptan oluşurken 124 öğrenci gün boyunca zamana karşı yarıştı. Ağaçtan düşme, patlama, göçük altında kalma, araç içerisinde sıkışma ve boğulma etaplarından oluşan 3. Tralli Travma Rallisinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, öğrencilerin yaralı insanları canlandırmak için yaptıkları makyajları gerçeğini aratmadı. İlk ve acil yardım bölümü okuyan öğrenciler, gruplar halinde her etabı 8 dakika içerisinde tamamlamak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Sağlık Bakanlığı eğitmenlerinden oluşan hakemler ise, 5 etapta yarışan grupların müdahale sırasında yaralıya uyguladığı tedavi ile ilgili gözlem yapıp puan verdi.
Genç Sağlıkçıların performansları rallide görev yapan heyet tarafından olumlu bulunurken, Travma Rallisinde gerçekleştirilen senaryolar da gerçeği aratmadı.

Dereceye girenlere ödül
Tralli Travma Rallisinde, ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin travmalı hastaya yaklaşım konusunda alanda karşılaşabilecekleri riskleri yakından görmeleri ve travmalı hastaya müdahale önceliklerini pekiştirmeleri amaçlanıyor. Öğrencilerin birbiriyle kıyasıya yarıştığı rallinin sonunda hakemlerin vermiş olduğu puanlar toplanarak günün sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan gruplara ödülleri İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel tarafından verildi.

Teorik eğitimi pratiğe döktüler
ADÜ İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi ve 3. Tralli Travma Rallisi koordinatörü Halise Çinar, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Tralli Travma Rallisi yarışmasında öğrenciler derslerde görmüş oldukları teorik eğitimi burada vakalar üzerinde pratiğe dönüştürüyorlar. Etkinliğe birinci ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı. Uluslararası standartlar baz alınarak bir çek listelerimiz oluşturuluyor ve öğrencilerimiz süreyle etaplarda yarışıyor. Bu etaplar tamamen yaşanmış vakalar üzerinden yola çıkılarak çocuklara senaryolar verilerek yapılıyor. Bugünkü 3. Tralli Travma Rallisinde 5 tane etabımız bulunuyor. Öğrencilerimiz bu 5 etapta acil vakalara en hızlı şekilde ulaşıp yaralıya müdahale etmeye çalışıyor. 8 dakikalık etaplarda en hızlı ve doğru şekilde yaralıya ulaşıp kurtaran gruplara günün sonunda ödüllendiriyoruz. Üç yıldır yapmış olduğumuz bu Tralli Travma Rallisinde öğrenciler iş hayatına başlarken karşılaşacakları vakalara hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"
Yarışmada yer alan ve 2. Tralli Travma Rallisinde birinci olan Burak Elgay, "Burada yapmış olduğumuz etaplarda gerçek hayatta sık sık karşılaştığımız vakalara müdahale ediyoruz. Acil vakalarda en hızlı ve doğru müdahale yapmak çok önemli. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Öğrenciler olarak çok şanslıyız" şeklinde konuştu. 5 etapta arkadaşlarıyla birlikte zamana karşı yarışan Özlem Ulu, her geçen gün araç sayısının arttığını ve trafik kazalarına daha hazırlıklı olmaları için araç içerisinde sıkışan yaralıları en kısa sürede kurtarma vakalarını yerinde öğrenmenin daha güzel olduğunu ifade etti.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Emine Gerçek, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Saçan, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Ekipleri ve UMKE ekipleri katıldı. Etkinlik sonunda ekipler pasta keserek günün yorgunluğunu attı.
(MS-MB-S)

02.05.2017 08:08:33 TSI
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