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Mudanya yolunda çile bitecek

02 Mayıs 2017 Salı, 08:00
Mudanya yolunda çile bitecek
Mudanya yolunda çile bitecek
- Başkan Altepe Bursa'nın trafiğini rahatlatacak yolu açtı.
- Sürücüler korna çalarak teşekkür etti

(Fotoğraflı)

Burak Türker
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa'nın trafik yükünü rahatlatmak için bir yolu daha trafiğe açtı. Mudanya köprülü kavşağı bitiminde stadyum önündeki ek şeritle trafiği rahatlatan Başkan Altepe'ye sürücüler korna çalarak teşekkür etti.
Mudanya'dan gelen araçların yolun tek şeride düşmesi nedeniyle büyük sıkışıklık yaşadığı Stadyum önüne Büyükşehir Belediyesi, bir şerit yol daha açarak trafiğin rahatlamasını sağladı. Geçen yıl yapılan Mudanya köprülü kavşağıyla İzmir yolundan şehir merkezine gelen araç trafiği rahatlamış, Mudanya'dan şehir merkezine gelen yolun tek şeride düşmesi nedeniyle yolda metrelerce kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Bu duruma çözüm bulmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi tek şeride düşen yolu bir şerit daha genişleterek trafiğin büyük oranda rahatlamasını sağladı. Yeni şeridin açılmasıyla birlikte trafiğin hızlı akması hemen gözlemlendi. Bursa çini gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bursa'nın ulaşılabilir bir kent olması yolundaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla kent içi trafiğine nefes aldıracak, adımlar atıyoruz. Bursa'nın trafiğinin en yoğun olduğu bölge Orhaneli Kavşağı ile Acemler Kavşağı, En yoğun ise Mudanya kavşağı daha önce genişletilen Acemler kavşağı bağlantı yollarıyla daha da rahatlıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgede trafik daha da nefes alacak. Bu noktalarda düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmayla birlikte Mudanya yolundan gelen araçların köprüden çıkış istikameti 2 şerit genişletildi. Bu 2 şeritlik genişlemenin 1 şeridin Mudanya istikametinden gelen araçlar kullanacak. Diğer şeridi ise şuanda yapımı süren Dikkaldırım ve Beşevler bağlantısına bağlanacak. Yeni açılan yollarımızın tüm Bursalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(BRK-

02.05.2017 08:09:24 TSI
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