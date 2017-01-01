02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 08:31
Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı
Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği'nin bünyesi altında çalışmalarına devam 12 şube temsilcisi, 9. Şubeler buluşması toplantısı için Erzurum'da bir araya geldi.
Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2017 yılı şubeler toplantısı yoğun bir gündemle Erzurum'da toplandı. Oturum başkanlığını Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli'nin yaptığı toplantı, İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın "Şubelerin Medya İlişkileri" ve İzmir Şube Başkanı Mahir Adıbeş'in "Şube, Üniversite, Bürokrasi İlişkileri" sunumuyla başladı.
Sunumlarda, medyanın sivil toplum kuruluşları açısından önemi, şubelerin tanıtımına yönelik faaliyetleri, şubelerin medyayla yakın ilişkileri, basın mensuplarıyla yapılan toplantılar, şubelerin üniversite ile bürokrasi arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı.
Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Osman Özbahçe ve Genel Başkan Danışmanı İbrahim Ulvi Yavuz'un da katıldığı toplantıda, şubeleri temsilen 35 isim, şubelerin yapmış olduğu faaliyetleri, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunları ele alarak katılımcıları bilgilendirdiler.
Toplantıya TYB Genel Merkez'den TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Sekreteri İbrahim Ulvi yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Osman Özbahçe, Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz katıldı.
Şubeler adına konuşmaları;
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Ankara Şube Başkan Vekili Zehra Yücel, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız, Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, İzmir Şube Başkanı Mahir Adıbeş, Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Raşit Küçükkürtül, Kayseri Başkanı Selim Tunçbilek, Konya Başkanı Hayri Erten, Bursa Şube Başkanı Mehmet Çağan Azizoğlu, Sakarya Şubesi adına Hasan Topçu ve Şanlıurfa Şube Başkanı: Cuma Ağaç birer değerlendirme konuşması yaptılar.
Toplantının değerlendirme bölümünü, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan yaptı. Değerlendirme konuşmasında "Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40 yıldır ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemine değinen Doğan, bundan sonraki süreçte de Türkiye Yazarlar Birliği gürül gürül akmaya devam edecektir." diyerek konuşmasına son verdi. Toplantı dilek ve temennilerle birlikte 2018 yılı 10. şubeler buluşmasının yeri ve zamanı belirlenerek son buldu.
(ERZ-Y)

02.05.2017 08:40:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;TRT FM otobüsü&quot; diyar diyar gezerek rekora koşuyor
YEREL

"TRT FM OTOBÜSÜ" DİYAR DİYAR GEZEREK REKORA KOŞUYOR
&quot;Dünyanın ilk KKKA aşısını Türkiye üretecek&quot;
YEREL

"DÜNYANIN İLK KKKA AŞISINI TÜRKİYE ÜRETECEK"
TRT FM 90'ıncı yılda 90 yayın otobüsü Erzurum'da
YEREL

TRT FM 90'INCI YILDA 90 YAYIN OTOBÜSÜ ERZURUM'DA
Özcan ailesinin acı günü
YEREL

ÖZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
&quot;Milletin sözünün üstüne söz olmaz&quot;
YEREL

"MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ OLMAZ"
Hak-İş Genel Başkanı Arslan:
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN:
Özel Tercüman Ofisi Dil Okulları hizmete açıldı
YEREL

ÖZEL TERCÜMAN OFİSİ DİL OKULLARI HİZMETE AÇILDI
Milletvekili Aydemir: &quot;AK Dava, emeğe saygı davasıdır&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "AK DAVA, EMEĞE SAYGI DAVASIDIR"
Horasan'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

HORASAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: &quot;Kuş gribi ve kene vakalarına karşı tüm tedbirler alındı&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ: "KUŞ GRİBİ VE KENE VAKALARINA KARŞI TÜM TEDBİRLER ALINDI"
Hak-İş Konfederasyonunun &quot;1 Mayıs&quot; bildirisi
YEREL

HAK-İŞ KONFEDERASYONUNUN "1 MAYIS" BİLDİRİSİ
Güneş Vakfı Ahmet Taşağıl'ı ağırladı
YEREL

GÜNEŞ VAKFI AHMET TAŞAĞIL'I AĞIRLADI
Pasinler'de hafif şiddetli deprem meydana geldi
YEREL

PASİNLER'DE HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM MEYDANA GELDİ
Hak-İş'in Erzurum'da &quot;1 Mayıs&quot; kutlaması
YEREL

HAK-İŞ'İN ERZURUM'DA "1 MAYIS" KUTLAMASI

Farklı tüyolarla güzel bir cilt
YEREL

FARKLI TÜYOLARLA GÜZEL BİR CİLT
Hak-İş'in Erzurum'da &quot;1 Mayıs&quot; kutlaması
YEREL

HAK-İŞ'İN ERZURUM'DA "1 MAYIS" KUTLAMASI
Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
YEREL

BURUN ESTETİĞİ ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
Erkeklerde saç dökülmesine dikkat
YEREL

ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Fazla endişeli olmaya dikkat
YEREL

FAZLA ENDİŞELİ OLMAYA DİKKAT
EN ÇOK OKUNANLAR
Kotayı aşan internet kullanıcısı gigabyte başına ücret ödeyecek
TEKNOLOJİ

İNTERNETTE KOTAYI AŞAN ÇARPILACAK!

 1
  • 2 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı
  • 3 Dünyanın en değerli havayolu şirketleri belli oldu!
  • 4 Silikon faciası! Dudakları alınabilir!