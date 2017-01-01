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Türkiye Yazarlar Birliği 9. Şubeler Buluşması Erzurum'da yapıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Yazarlar Birliği'nin bünyesi altında çalışmalarına devam 12 şube temsilcisi, 9. Şubeler buluşması toplantısı için Erzurum'da bir araya geldi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2017 yılı şubeler toplantısı yoğun bir gündemle Erzurum'da toplandı. Oturum başkanlığını Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli'nin yaptığı toplantı, İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın "Şubelerin Medya İlişkileri" ve İzmir Şube Başkanı Mahir Adıbeş'in "Şube, Üniversite, Bürokrasi İlişkileri" sunumuyla başladı.

Sunumlarda, medyanın sivil toplum kuruluşları açısından önemi, şubelerin tanıtımına yönelik faaliyetleri, şubelerin medyayla yakın ilişkileri, basın mensuplarıyla yapılan toplantılar, şubelerin üniversite ile bürokrasi arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Osman Özbahçe ve Genel Başkan Danışmanı İbrahim Ulvi Yavuz'un da katıldığı toplantıda, şubeleri temsilen 35 isim, şubelerin yapmış olduğu faaliyetleri, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunları ele alarak katılımcıları bilgilendirdiler.

Toplantıya TYB Genel Merkez'den TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Sekreteri İbrahim Ulvi yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Osman Özbahçe, Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz katıldı.

Şubeler adına konuşmaları;

İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Ankara Şube Başkan Vekili Zehra Yücel, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız, Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna, İzmir Şube Başkanı Mahir Adıbeş, Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Raşit Küçükkürtül, Kayseri Başkanı Selim Tunçbilek, Konya Başkanı Hayri Erten, Bursa Şube Başkanı Mehmet Çağan Azizoğlu, Sakarya Şubesi adına Hasan Topçu ve Şanlıurfa Şube Başkanı: Cuma Ağaç birer değerlendirme konuşması yaptılar.

Toplantının değerlendirme bölümünü, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan yaptı. Değerlendirme konuşmasında "Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40 yıldır ülkemizin kültür, sanat ve edebiyat alanındaki önemine değinen Doğan, bundan sonraki süreçte de Türkiye Yazarlar Birliği gürül gürül akmaya devam edecektir." diyerek konuşmasına son verdi. Toplantı dilek ve temennilerle birlikte 2018 yılı 10. şubeler buluşmasının yeri ve zamanı belirlenerek son buldu.

(ERZ-Y)



02.05.2017 08:40:00 TSI

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