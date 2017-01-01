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İstiridye mantarına talep artıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan kadın girişimci Nilüfer Özbaş'ın kurduğu kültür mantarı ünitesinde ürettiği istiridye mantarına ilgi her geçen gün artıyor.



Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde 2011 yılında 250 metre kare alan üzerin de kurduğu ünitede İstiridye mantarı üretmeye başladığını belirten Özbaş, 5 yıldır üretimin devam ettiği, talebin artması nedeniyle 100 metre kare ek üretim alanı ilave ederek 350 metre kare alanda üretim yapmaya başladıklarını söyledi.



İstiridye mantarına gün geçtikçe talebin artığını belirten Özbaş, "Organik olarak hazırlanmış kompostolarda sağlıklı bir üretim yapmaya çalışıyorum. Pazar bulma yönünde karşılaştığımız sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. İstiridye mantarı piyasada tanındıkça talepte artmaya başlıyor. Üretmiş olduğum İstiridye mantarını manavları dolaşarak toptan bırakıyorum. Efelerin en büyük semt pazarlarından biri olan sadece Salı pazarın da tezgâh açarak satışını gerçekleştirmeye çalışıyorum. 250 metre kare alana ilaveten 100 metre kare alan daha üretim için hazırladım. Ekim hazırlığı tamamlandığında 28 günde hasada gelmektedir. Sadece sıcak aylarda üniteyi dinlendiriyoruz. Sıcak mevsimde optimum nem ve sıcaklığı sağlamak çok zor oluyor. Üretim zor olduğu gibi satışlarda zorlaşıyor. İki üç aylık bir dinlenmeden sonra Eylül ayın da tekrar hazırlıklar yapılarak üretim devam etmektedir. Hazırlık aşamasın da 10-15 kişi çalışıyoruz. Üretim süresince de tesiste sürekli iki kişi çalışmaktadır" dedi.



Piyasada kilogramı 12-15 TL arasında gerçekleştiğini belirten Özbaş, üniversitelerin Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden teknik destek aldıklarını, istiridye mantarı doğal bir ortamda yetiştirildiğini ve kısa zamanda hasada gelerek ekonomiye dönüşmesinden dolayı bölgede önem arz eden yeni bir alternatif ürün olduğunu sözlerine ekledi.

(HÇ-MB-Y)



02.05.2017 08:59:15 TSI

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