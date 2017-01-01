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Yatırım Fırsatları Zirvesi'ne yoğun katılım



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TISİAD) ortaklaşa Duhok'da düzenlediği "Birinci Irak Yatırım Fırsatları Zirvesi"ne işadamları yoğun ilgi gösterdi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç ile birlikte Duhok'ta kentinde düzenlenen "Birinci Irak Yatırım Fırsatları Zirvesi"ne katıldı. TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, program öncesi yaptığı açıklamada düzenlenen etkinliğine her iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatları konusunda işadamlarının bilgilendirilmesine katkıda bulunma amacı içerisinde olduklarını söyledi.

Ajansın yaptığı çalışmaları anlatan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiler paylaştı ve merak edilen sorularla ilgili işadamlarına bilgiler verdi. Altındağ, "DİKA, sorumluluk alanı içerisinde bulunan Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin'de özellikle yatırımlar ve yatırımcılar için önemli çalışmalar yapmaktadır. DİKA olarak, riskleri bertaraf etmeyi varsa eğer fırsatları değerlendirmeyi kendimize hedef olarak belirlemiş bir kurumuz. Bölgemizin sahip olduğu bütün sosyal ve ekonomik değerleri, zenginlikleri kalkınmaya yönelik birer potansiyel artı olarak görüyor, kurumsal olarak yatırımcılarımıza hem danışmanlık hem de ön açıcı katkılarda bulunma noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla DİKA olarak yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle yararlı geçtiğine inandığımız bu etkinlikte emeği geçen TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Altındağ, Duhok'ta bulunmalarının asıl sebebinin bölgedeki mevcut yatırımcıların ve Cazibe Merkezleri Programı sonrası yeni kurulacak sanayi alanlarının ihracat potansiyelini artırmak ve Duhok bölgesiyle olan ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Karşılıklı soru cevapların olduğu zirvede Duhok Valisi Atroushi, Türk yatırımcıların vilayetindeki büyük yatırımlarına değindi. Zirveye katılarak beklentilerini dile getiren işadamları da etkinlikler sonrası yapılan karşılıklı görüşmelerin ve değerlendirmelerin oldukça faydalı geçtiğini belirtti.

(MSK-MP-Y)



02.05.2017 09:02:13 TSI

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