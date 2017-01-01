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Siirt'te hayvan hastanesi kuruldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi hizmete girdi

Siirt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Murat Erman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yüksel Birinci, Prof. Dr. Galip Bakır, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt'te ilk kez kurulan hayvan hastanesinde hasta kabul ve ameliyathanenin bulunduğunu söyledi.

Açılan hayvan hastanesinin bölgedeki hayvan üreticilerine hizmet verecek dile getiren Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ise "Hayvan hastanesi ilin yanı sıra bölgeye hizmet sunacak. Siirt, sanayileşme noktasında arzu edilen noktaya gelememiş, ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayanan bir şehirdir. Bu çerçevede ilimizde 1 milyon başa yakın küçükbaş hayvan varlığımız var. Keçi yetiştiriciliği noktasında ülkemizde dördüncü il durumundadır. İldeki ve bölgedeki hayvan üreticilerine hizmet verecek bir hastane oldu. İlimizde sadece hayvan sayısının artması değil, hayvan başına verimin de artırılması noktasında çok önemli mesafeler kaydetti" dedi.

Daha sonra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şındak, hastane hakkında davetlileri bilgilendirdi.

(MND-MP-Y)



02.05.2017 09:03:39 TSI

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