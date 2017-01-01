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Başkan Atilla, MÜSİAD heyetini ağırladı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, MÜSİAD Diyarbakır ve Elazığ şubelerinin yöneticilerini ağırladı.

Diyarbakır'ın tarihi özelliğiyle meşhur olan Gazi Köşkü'nde düzenlenen davete Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun, Elazığ Genç MÜSİAD Başkanı Alperen Fırat, Diyarbakır Genç MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Gülen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Davetlilerle tek tek ilgilenen Başkan Atilla, "Diyarbakır tarihi ve güzel bir şehirdir insanları misafirperverdir hatır gönül bilirler burada hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum inşallah güzel günler hep birlikte göreceğiz. İnsan isterse çok güzel hizmetler yapar ve bu makamlar gelip geçicidir bunu belirtmek istiyorum halkımızın içerisine girdiğimde bana gelip samimi kucaklaşma sevgilerini göstermeleri inanın dünyadaki en güzel mutluluğu yaşıyorum. Bizler halkımızı için varız hizmet için gelmişiz halkımıza en güzel hizmeti yapacağız zaman ve sabır ve el birliği ile kapımız her zaman açıktır sizler gibi güzel değerlere çok teşekkür ediyorum bizleri onurlandırdınız sağ olunuz" dedi.

Elazığ Şubesini Diyarbakır'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özşanlı, "Elazığ yönetim kurulu üyelerimizin bizleri onurlandırıp ziyaretimize gelmeleri bizleri sevindirmiştir. Kendilerini Diyarbakır'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakırımızın tarihi yerlerini gezdirdik memnun kaldılar türbe ziyaretleri cami ziyaretleri Sur içinde esnaf ziyaretlerini yaptık. Daha sonra kendileriyle bir dizi görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler kapsamında ticari ilişkileri geliştirme ve çapraz ticaret konulu toplantı gerçekleştirdi. 45 dakika süren bu toplantımız olumlu geçti ve toplantı kapsamında çeşitli sektörlerde şirket ortaklık planlamaları yaptık" diye konuştu.

Sur esnafının da bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özşanlı, şunları kaydetti:

"Esnafımız artık huzur istiyor. Siz değerli konuklarımızı gördüklerinde çok mutlu oldular. Yaşanan olumsuz olaylar hem misafirlerimizi hem esnafımızı sıkıntıya sokuyor. Sizin gelişiniz esnafımızı mutlu etti. Bundan daha güzel ne var ki. Baş göz üstüne geldiniz. Kapımız her zaman sizlere açıktır."

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 09:05:31 TSI

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