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SİDER, Sur esnafıyla buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 08:58
SİDER, Sur esnafıyla buluştu
SİDER, Sur esnafıyla buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl kurulan ve Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği (SİDER), ilçe esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Şükran Yılmaz, Sur esnafının hızlı bir şekilde iş yerlerine kavuşacağını belirtti.
SİDER, Sur'a yönelik çalışmaları çerçevesinde, 210 esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Dernek Başkanı Şükran Yılmaz, her daim esnafın yanında olduklarını belirterek, "Her zaman esnafımızın yanında olduk. Esnafımız her şeyin en güzeline layıktır. Yaklaşık 1 sene önce hep beraber toplanıp çıktığımız bu yolda gücümüzü siz değerli esnaflarımızdan alarak, birçok zorluğu aştık ve sonuca ulaşmamıza az kaldı. Projemiz bitti, hedefimiz inşallah sonbaharda temel atılacak 442 adet iş yerini kısa sürede tamamlanması. 3 etaptan oluşacak, 100, 200 ve 300 metrekarelik 3 katlı işyerlerimiz olacak. Sondaj çalışmaları geçen hafta bitti. Hızlı bir şekilde Sur esnafımız işyerlerine kavuşacaktır" dedi.
Sur toptancı esnaflarının birleşerek kurduğu SİDER'in 560 üyeli bir dernek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bunlar ayakkabı, ev tekstili, hırdavat, züccaciye, iç giyim, çocuk giyimi, konfeksiyon, manifatura, bujiteri ve tuhafiye sektörünü kapsamaktadır. Devletimiz bize yaklaşık 379 dönüm hazine arazisi yer tahsis etti. Devrini TOKİ'ye yaptık ve uzun vadeli faizsiz bir şekilde taksitlerle üyelerimizi iş yeri sahibi yapacağız. Bu işyerleri 3 etaptan oluşuyor. Büyük, orta ve küçük adalar şeklinde olacak. Toplamda 300 metrekare alan biri 900 metrekarelik işyerine sahip olacak bunun içinde sosyal tesisleri, cami de yer alacak. Bu protokolde Valimiz Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanınız Cumali Atilla ve TOKİ ile SİDER yer aldı. Devletimiz bir kere daha şefkatli elini sur esnafına uzattı" diye konuştu.
El birliğiyle bütün sorunların üstesinden geleceklerini de sözlerine ekleyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yıllardır esnaflık yapan esnaflarımızın toptan işi yapanlar yapacağımız sitede hizmet edecekler ve eski yerlerini de perakendeye çevirebilirler. El birliği ile hep birlikte sorunlara çözüm getireceğiz bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyerek başta Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin Aksoy ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumali Atilla beye yönetim kurulu üyelerimize tüm esnaflarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Siz değerli üyelerimizle yürüdüğüm bu yolda inşallah daha farklı ve güzel projeleri de hayata sunacak hepinize teşekkür ederim."
(MP-Y)

02.05.2017 09:07:27 TSI
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