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Başak Koleji 'Atatürk ve Çocuk' resim yarışmasına damga vurdu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, düzenlenen "Atatürk ve Çocuk" konulu resim yarışması dört önemli başarı elde etti.

Aydın Barosu tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Çocuk' konulu resim yarışmasında Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Başak Koleji öğrencilerinden 11 - 12 yaş kategorisinde Defne Döger ikincilik ödülünün, Mehmet Emre İlter üçüncülük ödülünün ve Selin Kışkır da sergilenme ödülünün sahibi oldu. Anaokulu kategorisinde ise Doruk Çetin üçüncülük ödülünü kazanarak yarışmada başarı gösterdi.

Öğrencilerini elde ettikleri başarı nedeniyle kutlayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim, "Özenle çalışan ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar aynı başarılarının artarak devamını dileriz" dedi.

(MB-Y)



02.05.2017 09:12:58 TSI

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