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İletişim camiasının kalbi 4-5 Mayıs'ta Aydın'da atacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 4-5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. İletişim Fakültesi Dekanları Yürütme Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Her yıl iletişim fakültelerinin iletişim fakültesi eğitimi alan öğrencilerin ve iletişimle ilgili sektör sorunlarının en üst düzeyde gündeme alınarak tartışıldığı platform olan İletişim Fakültesi Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK) toplantılarının 25.'si bu yıl Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya şu ana kadar 40'ı aşkın üniversite, iletişim fakültesi dekanı düzeyinde katılım gösterdi. Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Radyo-Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş (TİAK) ve Kurumsal İletişim Derneği (KİD) gibi sektörün en önemli kuruluşları da bu önemli toplantıya katılacak.

4 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde başlayacak olan toplantı, ilk gün oturumlarının ardından ADÜ Didim Sosyal Tesislerinde devam edecek ve 5 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de sona erecek.

(MB-Y)



02.05.2017 09:32:23 TSI

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