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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

02 Mayıs 2017 Salı, 09:29
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi 65138, 65103, 65111, 65128, 65140, 65107, 65113 ve 65142 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Kurudere Sokak, Gencer Sokak ve Gençlik sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı ilçesi Çopurlu Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.
Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesi ve Atatürk (Cami) Mevkisi 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çamlıdere Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Mezitli ilçesi Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, Yüksek Harman Caddesi, Stadyum Caddesi ile 33205, 33203, 33199, 33193, 33191 ve 33186 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi, Sayköy Mahallesi, Taşkuyu Mahallesi ve Kerimler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Atalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 325 Sokak, 327 Sokak, 331 Sokak, 319 Sokak, 321 Sokak, 323 Sokak ve 314 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

02.05.2017 09:37:51 TSI
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