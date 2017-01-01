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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

02 Mayıs 2017 Salı, 09:29
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde perşembe günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, merkez ilçeye bağlı Kaypak Bucak Kayalı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Söğütlüdere Köyüne 09:00-13:00 saatleri arasında, Hardallık Köyü Kalaycılar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezretli Köyü Kepirler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

02.05.2017 09:38:14 TSI
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