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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Anamur Belediyespor'da BAL sevinci

02 Mayıs 2017 Salı, 09:34
Anamur Belediyespor'da BAL sevinci

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Anamur Belediyespor'un, Meskispor'u penaltı atışlarında 5-3 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesi düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Anamur Belediyesi binası önünde başlayan konvoy Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Akdeniz Caddesi, Tahsin Soylu Caddesi, 23 Nisan Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, İskele Yolu, Bahçe Mahallesinde devam ederek Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Anamur Belediyespor'a hizmet etmiş kulüp başkanlarına, yöneticilerine, sponsorlara ve taraftarlarına teşekkür etti.
Havai fişek gösterisinin ardından Anamur Belediyespor'un yönetimi, futbolcuları ve taraftarları, tezahüratlar eşliğinde halay çekti.
(OZC-Y)

02.05.2017 09:44:13 TSI
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