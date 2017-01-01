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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal, 'Keşkek Şöleni'ne katıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 09:45
Başkan Uysal, 'Keşkek Şöleni'ne katıldı
Başkan Uysal, 'Keşkek Şöleni'ne katıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörük ve Türkmen Derneği'nin Düzlerçamı mesire alanında düzenlendiği 'keşkek' şölenine katıldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük ve Türkmen çadırlarının kurulduğu Düzlerçamı mesire alanında Antalya Yörük ve Türkmen Derneği'nin düzenlendiği keşkek şölenine katıldı. Çok sayıda Yörük derneğinin katıldığı şölende ilginin yoğun olduğu Başkan Uysal, alanda çadırlarını kuran dernekleri tek tek ziyaret etti.
Aynı zamanda 'il beyi' seçimlerini de yapıldığı şölende konuşan Başkan Uysal, Yörüklüğün bir insanlık yolu olduğunu söyledi. Şölende biraraya gelen derneklerin ve üyelerinin geçmiş bir kültürü bir nostalji ürünü gibi yaşamadığını, Yörük kültürünü, sahip olduğu ve temsil ettiği değerleri bir yaşam şekli haline dönüştürmüş olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bahsettiğimiz değerler nelerdir? Yörükler barışçıdır, hoşgörülüdür, önyargıları yoktur. Çok kolay zıtlıklar ürettiğimiz bir dönemde bu değerler bize lazım değil mi? Bu değerleri tasa ve kederde birlikte olabilmek için bir insanlık yolu haline getirmeliyiz. Bu milletimizin geleceği için vazgeçilmezdir. Yörük kültürü, Türk tarihinin çok önemli, temel ana yaşam şeklidir. Yörük kültürünün ürettiği değerler evrenseldir. Bizim milletimize has bir değer şeklidir ama dünyaya ışık tutacak bir değerler sistemidir."

Serikliler Derneği'nin doğal üyesi
Başkan Uysal, şöleninden ardından Aksu'da toplanan Antalya Serikliler Derneği'nin kurucular kurulu toplantısına katıldı. Kurucu Başkan Adnan Tezgel'in davetiyle doğal üye sıfatıyla toplantıda yer alan Başkan Uysal, derneğe çalışmalarında başarılar dilerken Muratpaşa'da sivil toplum örgütleriyle işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

02.05.2017 09:54:33 TSI
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