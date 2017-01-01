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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal: "ODTÜ ruhunu kaybetmek yok"

02 Mayıs 2017 Salı, 09:50
Başkan Uysal: "ODTÜ ruhunu kaybetmek yok"
Başkan Uysal: "ODTÜ ruhunu kaybetmek yok"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "ODTÜ misyonunu ve çizgisini şehrimizin, gelecek kuşaklarımızın çizgisi yapalım diye düşündük ve Uluslararası Antalya Gitar Festivali'yle başlayan işbirliğine şimdi Gençlik Merkezi'yle devam ediyoruz. Asla bu çabadan vazgeçmek, asla toplumsal düşünmekten vazgeçmek ve asla ODTÜ ruhunu kaybetmek yok" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ODTÜ Antalya Mezunları Derneği'nin hafta sonu düzenlendiği yemeğe katıldı. Eşi Ümran Uysal'ın da eşlik ettiği Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada ODTÜ'nün toplumun önder kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Misyonu olan kuruluşlardan bir tanesi. Geleceği tarif ederken yararlanmamız gereken bir kültürün devamı" dedi.
Muratpaşa Belediyesi, ODTÜ Antalya Mezunları Derneği, Adalya Vakfı işbirliğiyle bir gençlik merkezi için çalışmalara başlandığını aktaran Başkan Uysal, "Bu merkezi hayata geçirirken temel amacımız gençlerin okul sonrası birlikte eğlenerek, öğrenerek ve paylaşarak hayata tutunmalarını sağlamak olarak belirledik. Az önce altını çizdiğimiz gibi Türkiye'nin geleceği olan gençlere ilişkin bir çalışmayı hayata geçirirken ODTÜ misyonunu ve çizgisini şehrimizin çizgisi yapalım, gelecek kuşaklarımızın çizgisi yapalım diye düşündük. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'yle başlayan işbirliğine şimdi Gençlik Merkezi'yle devam ediyoruz. Asla bu çabadan vazgeçmek, asla toplumsal düşünmekten vazgeçmek ve asla ODTÜ ruhunu kaybetmek yok. Hem ODTÜ'lere hem de bize yasak."
(SÇ-SÇ-Y)

02.05.2017 09:58:47 TSI
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