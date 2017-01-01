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Van'da 'Şap' hastalığı ile mücadele



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da 2017 yılı ilkbahar dönemi 'Şap' hastalığı ile mücadele çalışmaları başladı.

Bu kapsamda Van'ın Erciş ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Gülyaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Van İl Müdürü Fevzi Altuner, Erciş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personelinden oluşan bir heyet ilçede bulunan işletmeleri ziyaret ederek, işletme sahiplerine çeşitli bilgiler verdi. İlçeye bağlı Haydarbey, Çetintaş ve Kocapınar mahallelerindeki büyükbaş hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret eden heyet, buradaki çalışmalar ve tesislerle ilgili bilgi aldı. Ahırların fiziki durumunu yerinde kontrol eden heyet 'Şap' hastalığı ve aşılamalar konusunda işletme sahiplerine bilgi verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, aşı çalışmaları ve verilen desteklerle ilgili bilgi vererek, hayvan barınaklarında havalandırma başta olmak üzere fiziki şartlarının modern hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Buzağı desteği ve yakın zamanda yürürlüğe giren her yaştan sığır ve küçükbaş hayvanın kayıt altına alınması imkânları konusunda bilgi veren İl Müdürü Fevzi Altuner ise, "Tüm hayvanların kayıt altına alınması gerekiyor. Aynı şekilde aşılamalarının da zamanında yapılması gerekiyor" dedi.

(MD-ŞAK-Y)



02.05.2017 09:59:13 TSI

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