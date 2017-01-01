Huzurevinde yangın tatbikatı
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan huzurevinde yangın tatbikatı yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, huzurevinde yangın tatbikatı yaptı. Tatbikat çerçevesinde ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü ekipleri huzurevi personeline yangının sebepleri, mücadele yöntemleri, tehlikeleri, önleyici tedbirleri, ihbar usulleri, acil durum planları gibi çeşitli konularda teorik bilgiler verdi.
Ardından huzurevinde senaryo gereği çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi. Huzurevi bahçesinde ekipler tarafından yakılan ateşin personel tarafından söndürülmesinin ardından tatbikat sona erdi.
(MK-Y)
02.05.2017 10:00:10 TSI
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