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Dost Kapısı Derneği'nden fakir öğrenciler yararına kermes



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Dost Kapısı Derneği tarafından fakir öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinde düzenlenen kermeste bir açıklamada bulunan Van Dost Kapısı Derneği Başkanı Kasım Öztunç, "1-14 Mayıs tarihleri arasında ilimizdeki fakir öğrenciler yararına kermes düzenledik. Amacımız fakir öğrencilerimize biraz olsa da katkı sunarak eğitimlerini en güzel şekilde devam etmelerini sağlamaktır" dedi.

Kermesin ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Öztunç, "Giyecek, yiyecek, içecek, bijuteri, hırdavat ve kitaplardan oluşan kermesimize halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben gerek kermesimize katkı sunan gönüllülerimize ve gerekse kermesimize gelerek ilgi ve alakalarını gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(ATL-ŞAK-Y)



02.05.2017 10:00:20 TSI

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