SANKO Üniversitesi'nde Halka Açık Konferans

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi'nde her ay ABD ve Avrupa'daki başarılı Türk bilim insanlarını konuk ederek, halka açık konferanslar düzenleniyor. Konferanslar kapsamında 6 Mayıs'ta modern yaşamda kanser konusu anlatılacak.

Kanser Araştırma Grubu Nörobilim Çözümleri Yaşam Bilimleri Bölümü Imperial College,London'dan (Neuroscience Solutions to Cancer Research Group Department of Life Sciences Imperial College London) Prof. Dr. Mustafa Camgöz, SANKO Üniversitesi'nin bu ayki konuğu olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde "Modern Yaşamda Kanser, Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı" konusunda bilgiler paylaşacak. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonu'nda 6 Mayıs 2017 tarihinde, 10.00 - 11.00 saatleri arasında düzenlenecek konferansa dileyen herkes ücretsiz katılabilecek.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz,

1952 yılında Kıbrıs'ta doğdu. İlköğrenimini (1958-1964) Atatürk İlkokulunda, orta/lise öğrenimini (1964-1970) İngiliz Koleji'nde yaptı. British Council'in bursunu kazanarak, üniversite giris sınavlarını tamamlamak amacıyla İngiltere'deki Sevenoaks School'agitti.Imperial College London, Fizik Bölümünden mezun oldu (1974). Yine aynı üniversitede doktorasını Biyofizik alanında tamamladı (1978). Ayni yılda, Imperial'da, öğretim üyesi, daha sonra Nörobiyoloji Profesörü (1995) ve Kanser Biyolojisi Profesörü (2005) olarak atandı. Halen Imperial'da görev yapmaktadır.

Çoğu akademik pozisyonlarda bulunan 30'dan fazla doktora öğrencisi yetiştirdi. İnsan vücudunun elektriksel aktivitesi her zaman ilgisini çektiğinden, doktora çalışmalarında, gözün retinasındaki bireysel hücrelerden kaynaklanan elekto fizyolojik sinyalleri inceledi. Sonra, bu alışılmadık sinirbilimleri geçmişini kullanarak kanserde erken teşhis ve toksik olmayan tedaviyi amaçlayan yeni bir alan açıp, teknikler geliştirdi.

Prof. Dr. Camgöz'ün aldığı ödüller, En İyi Türk Akademisyeni, Business Network, bizNET, UK (2011), Kuzey Kıbrıs Tabipler Birliği Fahri Üyeliği (2009), Huxley Memorial Madalyası (1995), Yabancı Uzmanlar Japon Hükümeti Araştırma Ödülü (1991), Uluslararası Körlüğü Önleme Araştırma Bursu (1980), Londra Şehri Özgürlük Ödülü (1978). Prof. Dr. Camgöz'ün yayımlanmış 4 kitabı, 26 kitap bölümü ve uluslararası hakemli dergilerde basılmış 200'den fazla arşivlenmiş makalesi var.

Medical Research Council UK (MRC), The Well comeTrust (WT) gibi önde gelen kurumlarda, danışmanlık yapan Prof. Dr. Camgöz'ün şu anki araştırma laboratuvarı Medical Research Council, Cancer Research UK, The Well comeTrust ve Pro Cancer ResearchFund tarafından desteklenmektedir.

02.05.2017 10:04:38 TSI

