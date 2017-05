YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni Milasspor U16 takımı 1 puanla başladı

Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - 2016-2017 Muğla U16 Ligi A grubunda şampiyon olan Yeni Milasspor Muğla Şampiyonluğu ve Bölge Temsilciliği için Play Off karşılaşmalarının ilkinde 30 Nisan Pazar günü Yerkesik Stadyumunda U16 Ligi B grubu ikincisi Marmaris Gençlikspor ile 2-2 berabere kalarak ilk haftayı 1 puan ile kapattı.

Mustafa İçöz ve Selahattin Tireli'nin antrenörlüğünü yaptığı Yeni Milasspor U16 Futbol takımı Muğla Play Off maçlarında Marmaris Gençlikspor, Muğlaspor ve Ortaca Belediyespor ile mücadele edecek.

Play Off grubunun diğer karşılaşmasında ise Köyceğiz'i Stadyumunda oynanan maçta Ortaca Belediyespor Muğlaspor'u 3-2 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı.

Muğla Play Off grubunun ikinci karşılaşmaları 9 Mayıs Salı günü oynanacak. Yeni Milasspor ikinci maçında Muğla Kötekli Sahasında Ortaca Belediyespor ile oynarken diğer müsabaka için Marmaris Gençlikspor ile Muğlaspor sahaya çıkacaklar.

02.05.2017 10:06:47 TSI

