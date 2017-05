YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Basketbol veteranlar ligine büyük ilgi

Basketbol veteranlar ligine büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Basketbol Hakkari İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2016-2017 "Hakkari Basketbol Veteranlar" ligi ilk defa düzenlenmesine rağmen büyük bir ilgi buldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, 120 bay-bayan sporcunun 10 takım ile baş vurduğu lig halktan büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Hakkari'de spor salonları bir kez daha basketbol ile dolup taştığını belirten Aktaş, spor branşları içinde halk tarafından en büyük ilgiye ve seyirciye sahip olan basketbola ilgi her geçen gün artıyor. Çocuklardan sonra velilerde artık basketbol oynamak istiyor. Bunu yaptığımız müsabakalarda seyirci potansiyeli ile görüyoruz. Devlet büyüklerimizin destek olması durumunda Hakkari basketbolda ülke genelinde büyük başarılar elde edeceğinden eminim. Bu konuda da sporu seven bir Valimizin olması bizler Hakkari sporu için büyük bir şans. Bir ay sürecek olan Veteranlar ligimiz her akşam Milli Eğitim Müdürlüğü Kıran spor salonunda devam etmektedir. Ayrıca bize tesisleri konusunda desteklerini esirgemeyen ve bütün imkanları sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Reşit Güldal'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(FT-ŞAK-Y)



02.05.2017 10:12:40 TSI

NNNN