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Basketbol veteranlar ligine büyük ilgi

02 Mayıs 2017 Salı, 10:04
Basketbol veteranlar ligine büyük ilgi
Basketbol veteranlar ligine büyük ilgi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Basketbol Hakkari İl Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2016-2017 "Hakkari Basketbol Veteranlar" ligi ilk defa düzenlenmesine rağmen büyük bir ilgi buldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, 120 bay-bayan sporcunun 10 takım ile baş vurduğu lig halktan büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Hakkari'de spor salonları bir kez daha basketbol ile dolup taştığını belirten Aktaş, spor branşları içinde halk tarafından en büyük ilgiye ve seyirciye sahip olan basketbola ilgi her geçen gün artıyor. Çocuklardan sonra velilerde artık basketbol oynamak istiyor. Bunu yaptığımız müsabakalarda seyirci potansiyeli ile görüyoruz. Devlet büyüklerimizin destek olması durumunda Hakkari basketbolda ülke genelinde büyük başarılar elde edeceğinden eminim. Bu konuda da sporu seven bir Valimizin olması bizler Hakkari sporu için büyük bir şans. Bir ay sürecek olan Veteranlar ligimiz her akşam Milli Eğitim Müdürlüğü Kıran spor salonunda devam etmektedir. Ayrıca bize tesisleri konusunda desteklerini esirgemeyen ve bütün imkanları sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Reşit Güldal'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(FT-ŞAK-Y)

02.05.2017 10:12:40 TSI
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