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Sağlık çalışanlarının üst öğrenim sorunu çözüme kavuşturuldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in talebiyle lisans tamamlama hakkına kavuşan sağlık çalışanlarının üst öğrenim sorununun da çözüme kavuşturulduğunu belirtti.



Sağlıkçılar için lisansı tamamlanan bazı bölümlerin YÖK tarafından üst öğrenim sayılmamasından dolayı 50 binden fazla sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyet, Sağlık-Sen'in talebi ve bir üyesinin YÖK'e başvurusu ile sona erdi. YÖK yaptığı açıklamayla, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Biyoloji, Besleme ve Diyetetik, Gerontoloji, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ve Perfüzyon bölümlerinin sağlığın bir üst öğrenimi sayıldığını bildirdi.



Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, Sağlık-Sen Genel Merkezinin YÖK'ün bu kararından sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme yaparak üst öğrenim sayılan bölümlere ait güncel listenin en kısa sürede yayınlanmasını talep ettiğini söyledi. Karaer, bakanlık yetkililerinin de en kısa sürede bu listenin yayınlanacağını söylediklerini belirterek, "Lisans tamamlama; sağlık çalışanlarına yönelik sendikamızın elde ettiği büyük bir kazanımdı. Sadece bir meslek grubuna yönelik yasa çıkarılarak lisans tamamlama hakkı verildi. Ancak YÖK, sağlıkla ilgili olmasına rağmen lisansı tamamlanan bazı bölümleri sağlığın üst öğrenimi olarak saymadı. Bu da çok sayıda mağduriyete yol açtı. Sendika olarak gerek YÖK gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde bu sorunun çözülmesi için yoğun bir çaba yürüttük. Son olarak bir üyemiz de YÖK'e sorunun çözümünü isteyen bir yazı yazdı. YÖK de birçok mağduriyeti bitirecek bir cevap gönderdi" şeklinde konuştu.



Halen lisans tamamlama hakkı verilmesine rağmen üst öğrenim sayılmayan bölümlerin olduğuna dikkat çeken Karaer, bunun mücadelesini de sürdüreceklerini ifade etti.



Lisans tamamlama 2014 yılında Sağlık-Sen tarafından Anneler, Ebeler ve Hemşireler Haftası sebebiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak katıldığı programda talep edilmiş, Erdoğan da lisans tamamlama sözü vermişti. Daha sonra yasası çıkarılan lisans tamamlama ile binlerce sağlık çalışanı lisans tamamlama hakkı elde etmişti.

(MB-Y)



02.05.2017 10:12:58 TSI

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