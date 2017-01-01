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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekovalı çiftçiler aspir bitkisi ile tanıştı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:04
Yüksekovalı çiftçiler aspir bitkisi ile tanıştı
Yüksekovalı çiftçiler aspir bitkisi ile tanıştı

(Fotoğraflı)

Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçiler 25 bin dönüme yağ bitkisi olan aspir ekmeye başladı.
Yüksekova'da ilk defa çiftçiler tarafından aspir ekiliyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, çiftçilerin boş arazilerini aspir bitkisi ekerek değerlendirmesini istedi. 2017 yılında Türkiye Ziraat odalar Birliği, AK Parti Milletvekili Zeki Aygün ve Prof. Fikret Erdem'in destekleri ile Yüksekova çitftçilerin kaderini değiştirebilecek aspir tohumunu ekmelerini isteyen eden Onay, "Ülkemizde yağ açığı çok fazladır. Ülkemiz çok ciddi büyük paralar yurt dışına çıkartıyor. Aspir üreten ülkeler bizden daha çok para kazanıyorlar. Biz bu yağ ve enerji açığını kapatmak için 420 bin dönüm tarım arazisini devreye sokmaya çalışıyoruz.
Çiftçilerimizle beraber ilk hedefimiz 10 bin dönüm araziye aspir ekmektir. İnşallah bunu 20-25 bin dönüme çıkartacağız, ilk hedefimiz bu olacaktır. Organik çalışacağımız için hiç bir şekilde kimyasal kullanmayacağız, fenni gübre katmayacağız. Biz çiftçimize sertifikalı tohum veriyoruz. Çiftçilerin çok iyi bir gelir elde edileceğini umut ediyorum. Başarılı olursa çok geniş bir araziye bu bitki yayılabilir" dedi.
(ÖO-ŞAK-Y)

02.05.2017 10:13:06 TSI
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